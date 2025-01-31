И.о. президента Южной Кореи наложил вето на законопроект о спецрасследовании мятежа

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок наложил вето на законопроект о спецрасследовании мятежа со стороны задержанного главы государства Юн Сок Ёля, предложенного оппозицией. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

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" У ч т я в к о м п л е к с е о с т р у ю н е о б х о д и м о с т ь з а щ и т ы к о н с т и т у ц и о н н о г о с т р о я и н а ц и о н а л ь н ы х и н т е р е с о в и р е а г и р о в а н и я н а т е к у щ и й к р и з и с , а т а к ж е п о ж е л а н и я г р а ж д а н , я п р и ш е л к в ы в о д у о н е и з б е ж н о с т и з а п р о с а н а п о в т о р н о е р а с с м о т р е н и е н ы н е ш н е г о з а к о н о п р о е к т а о с п е ц р а с с л е д о в а н и и " , — с к а з а л и . о . п р е з и д е н т а .

Чхве Сан Мок обратил внимание, что в новой версии законопроекта были устранены "некоторые моменты, шедшие вразрез с конституцией". Однако и.о. главы государства отметил, что инициатива была поддержана парламентом без согласования с правящей партией.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение, объяснив свое решение необходимостью "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

15 января президента страны арестовали по делу о мятеже. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.