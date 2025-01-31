Эксперт о Сирии: думают, кому продать суверенитет подороже

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит российской делегации в Сирию, а также требование Дамаска компенсации от Москвы.

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По словам эксперта, Сирия оказалась сразу между трех огней, ведя переговоры с Россией, Турцией и Западом. Новые власти республики думают, кому продать свой суверенитет подороже, отметил он.

" И д е т т о р г , т и п и ч н ы й б л и ж н е в о с т о ч н ы й т о р г . Н о в а я а д м и н и с т р а ц и я х о ч е т в ы т я н у т ь к а к м о ж н о б о л ь ш е и з о с т а л ь н ы х с т р а н . О н а м о ж е т с ч и т а т ь , ч т о Р о с с и я я к о б ы в и н о в а т а в т о м , ч т о п о д д е р ж и в а л а А с а д а , н о в ч е м с е г о д н я а л ь т е р н а т и в а д л я Д а м а с к а ? А л ь т е р н а т и в а - э т о Т у р ц и я . Д р у г а я а л ь т е р н а т и в а - З а п а д , к о т о р ы й , о д н а к о , с т а в и т с в о и у с л о в и я , в т о м ч и с л е п о с а н к ц и я м " , - с к а з а л Г а с а н о в .

В конце января российская делегация во главе с замглавы МИД Михаилом Богдановым провела переговоры в Дамаске с новыми властями Сирии. Речь шла, в том числе и о российских базах в Тартусе и Хмеймиме. Во время диалога стороны подчеркнули "роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление". Чего ожидает новое руководство республики, и что об этом думают в РФ - в материале "Газеты.Ru".