В Минске заявили о прибытии в Белоруссию сотен тысяч украинцев

На территорию Белорусии с 24 февраля 2022 года прибыло свыше 305 тысяч украинцев. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

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« С 2 4 ф е в р а л я 2 0 2 2 г о д а в Р е с п у б л и к у Б е л а р у с ь с у к р а и н с к о й т е р р и т о р и и п р и б ы л о 3 0 5 4 9 6 г р а ж д а н Украины», — говорится в сообщении.

Как отметили в погранкомитете, большая часть украинцев, 224 тысячи, приехали в республику через Польшу. Также свыше 58 тысяч человек въехали через Литву и почти 7 тысяч — через Латвию. Кроме того, почти 16 тысяч человек перешли белорусско-украинскую границу.

Ранее официальный представитель ведомства Антон Бычковский заявил, что Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной, прерванное в феврале 2022 года. Он уточнил, что пункты пропуска на белорусско-украинской границе со стороны Белоруссии продолжают функционировать.