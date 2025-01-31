В Финляндии школьника с российским паспортом не пустили на экскурсию на АЭС

В Финляндии школьника не пустили на экскурсию на АЭС «Олкилуото» из-за его российского гражданства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle, руководство станции решило, что россиянин представляет угрозу безопасности.

© EPA / ТАСС

Ученик финской гимназии должен был поехать с классом на экскурсию, но вместо этого получил в школьной системе Wilma о том, что не может участвовать в мероприятии из-за места своего рождения. У несовершеннолетнего два гражданства: финское и российское. По словам директора образовательного учреждения, записавшимся на экскурсию ученикам нужно было предварительно заполнить анкету с личными данными. После отправки анкет АЭС уведомила школу о том, кто из учеников допущен на экскурсию.

Представитель пресс-службы АЭС заявил, что руководство «Олкилуото» решило не допускать граждан РФ и Белоруссии на ядерные объекты в рамках экскурсий. Они объяснили это якобы существующими рисками в области корпоративной безопасности. При этом полиция безопасности уточнила, что не ужесточала правила посещения стратегических объектов гражданами с двойным гражданством на уровне страны — операторы критической инфраструктуры сами принимают решения.