Мьянма продлила режим чрезвычайного положения

Власти Мьянмы продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) на шесть месяцев. Об этом сообщает портал News Eleven со ссылкой на итоги заседания Национального совета обороны и безопасности страны.

" П р а в и т е л ь с т в у п о - п р е ж н е м у н у ж н ы м и р и с т а б и л ь н о с т ь д л я п р о в е д е н и я с в о б о д н ы х и с п р а в е д л и в ы х в с е о б щ и х в ы б о р о в , в с в я з и с ч е м б ы л о п р е д л о ж е н о п р о д л и т ь с р о к п о л н о м о ч и й [ р у к о в о д и т е л я с т р а н ы ] е щ е н а ш е с т ь м е с я ц е в , ч т о б ы п р о д о л ж и т ь н е о б х о д и м у ю р а б о т у , н е т е р я я т е м п а " , — с к а з а л и в л а с т и .

Как следует из публикации, решение о продлении режима ЧП было принято единогласно.

Режим чрезвычайного положения действует в Мьянме с февраля 2021 года. Тогда войска страны сместили гражданское правительство, сославшись на предполагаемую фальсификацию результатов всеобщих выборов 2020 года. По итогам голосования победу одержала правящая партия "Национальная лига за демократию".

4 января 2025 года военное правительство Мьянмы заявило о планах освободить около 6 тысяч заключенных в рамках массовой амнистии, посвященной 77-й годовщине независимости от Великобритании. Кроме того, власти заменили пожизненные сроки 144 заключенным на 15 лет тюрьмы.