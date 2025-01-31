Зеленский некомпетентно отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о том, что в нынешнем статусе лидер киевского режима не имеет право подписывать соглашения с Россией. Своим ответом Зеленский признал собственную нелегитимность, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Политик напомнил Зеленскому житейскую мудрость: "Помолчи - за умного сойдешь!". По словам Медведчука, "этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше".

В Турции оценили слова Путина о нелегитимности Зеленского

" К п о с л е д н и м я в н о о т н о с и т с я З е л е н с к и й " , - н а п и с а л о н в з а я в л е н и и , о п у б л и к о в а н н о м н а с а й т е д в и ж е н и я " Д р у г а я У к р а и н а " .

На замечание Владимира Путина Зеленский ответил, что он "сильный лидер", которого все боятся. И такая реакция, по мнению Медведчука, говорит "о его полной деградации".