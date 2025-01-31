Медведчук оценил реакцию Зеленского на слова Путина о нелегитимности

Медведчук: Зеленский признал свою нелегитимность реакцией на слова Путина
Зеленский некомпетентно отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о том, что в нынешнем статусе лидер киевского режима не имеет право подписывать соглашения с Россией. Своим ответом Зеленский признал собственную нелегитимность, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Политик напомнил Зеленскому житейскую мудрость: "Помолчи - за умного сойдешь!". По словам Медведчука, "этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше".
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"К последним явно относится Зеленский", - написал он в заявлении, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
На замечание Владимира Путина Зеленский ответил, что он "сильный лидер", которого все боятся. И такая реакция, по мнению Медведчука, говорит "о его полной деградации".
"Сегодня Зеленский не имеет никакого права не то, что какие-то договоры от имени Украины подписывать, а украинцам в глаза смотреть", - добавил украинский политик.