Часть Ильичевска (украинское название — Черноморск) в Одесской области осталась без света в результате обстрелов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом областной ВГА Олег Кипер.

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" Е с т ь п р о б л е м ы с п о д а ч е й э л е к т р о э н е р г и и д л я ч а с т и Ч е р н о м о р с к а и п р и г о р о д а . С п е ц и а л и с т ы у ж е р а б о т а ю т н а д в о с с т а н о в л е н и е м с в е т а в д о м а х " , — з а я в и л К и п е р .

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о взрыве, который прогремел в торговом порту в Одесской области, где вооруженные силы Украины хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.