За 2024 год Украину покинули около 500 тысяч человек. Такие данные опубликовал Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

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Согласно отчету, в 2024 году чистый отток мигрантов достиг 0,5 млн человек. В 2025-м Украина, по прогнозам, потеряет еще 200 тысяч. Первые признаки восстановления демографии ожидаются лишь в 2026 году с возвращением 200 тысяч граждан, а к 2027-му процесс может ускориться до 500 тысяч.

НБУ констатирует: число желающих вернуться сокращается.

" П р и т е к у щ и х у с л о в и я х — с о х р а н я ю щ и х с я р и с к а х б е з о п а с н о с т и и э к о н о м и ч е с к о й н е с т а б и л ь н о с т и — м а с с о в а я р е п а т р и а ц и я м а л о в е р о я т н а " , — п о д ч е р к и в а е т с я в д о к у м е н т е .

Это, по мнению экспертов, усугубит дефицит рабочей силы, который уже бьет по ключевым отраслям.

27 января издание "Украинская правда" сообщило, что руководитель ГУР Кирилл Буданов на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске "опасных процессов для самого существования" страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.