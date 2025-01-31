Экс-премьер Украины: Зеленский может подписать любое соглашение с Россией

Президент США Дональд Трамп может "дать команду" и заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать "любое соглашение" с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

" Я н е и с к л ю ч а ю , ч т о Т р а м п , н а п р и м е р , с е г о р е ш и т е л ь н о с т ь ю , б е з у с л о в н о , м о ж е т д а т ь к о м а н д у , и Зеленский и тому подобные сядут за стол переговоров, подпишут любое соглашение, которое им продиктуют", - подчеркнул он.

По мнению бывшего украинского премьера, Трамп к этому времени может уже достичь нужных США договоренностей с Россией.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров.

Глава госдепа США добавил, что Вашингтону предстоит "напряженная дипломатическая работа". При этом он не исключил, что сторонам конфликта при его урегулировании придется "от чего-то отказаться".