Владимир Зеленский обвинил экс-президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил обвиненный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что Зеленский продолжает «шляться по интервью» и «поливать» Байдена, который «вдруг стал во всем виноват», в том числе в конфликте Киева и Москвы. По мнению Дубинского, если завтра с поста уйдет канцлер Германии Олаф Шольц, то украинский политик начнет критиковать и его. Такая же ситуация возможна и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

« В с е б у д у т в и н о в а т ы . Т а к о й у ж ч е л о в е к » , — з а к л ю ч и л д е п у т а т .

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Ранее Зеленский заявил, что из-за Байдена Украине пришлось сражаться «в одиночку» в начале конфликта с Россией. Он рассказал, что призывал американского политика принять превентивные меры в отношении России еще до начала конфликта, но получил отказ.