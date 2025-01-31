Орбан пообещал заблокировать санкции против РФ при одном условии

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт никогда не поддерживал санкции против России и заблокирует их продление, если ЕС не обеспечит гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщает Telex.

В начале недели ЕС продлил действующие санкции против России еще на полгода. Будапешт блокировал это решение с декабря 2024 года, когда Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа.

Источники Bloomberg сообщали, что ЕС согласился выступить с заявлением об энергетической безопасности в обмен на поддержку продления санкций Будапештом. Орбан пригрозил наложить вето на продление мер, если ЕС не окажет давления на Украину для возобновления поставок газа в Центральную Европу.

« М ы н и к о г д а н е п о д д е р ж и в а л и с а н к ц и и , м ы п р и н я л и к с в е д е н и ю , ч т о 2 6 и з 2 7 г о с у д а р с т в в Б р ю с с е л е х о т я т с а н к ц и й . У н а с н е т п р о б л е м с ф и л о с о ф и е й с а н к ц и й , н о е с т ь п р о б л е м ы с и х в л и я н и е м н а в е н г е р с к у ю э к о н о м и к у » , - т а к О р б а н п р о к о м м е н т и р о в а л п р о д л е н и е м е р .

Он добавил, что Венгрия не допустит дальнейшего продления санкций, если Еврокомиссия не обеспечит ей гарантии энергетической безопасности. Орбан подчеркнул, что поведение Украины, не желающей возобновлять транзит российского газа, вынуждает Венгрию идти на крайние меры.

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По словам Орбана, Еврокомиссия пообещала, что Украина снова пропустит российский газ через свою территорию. Если этого не произойдет, Венгрия не просто заблокирует продление санкций, но и «отменит их», заявил премьер страны.