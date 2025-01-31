Мистическую «яхту-призрак» заметили в США

В начале недели недалеко от устья реки Шрусбери в США села на мель девятиметровая прогулочная яхта без людей на борту. Об этом сообщает Asbury Park Press.

Яхта причалила к берегу у южного конца национальной зоны отдыха Гейтвэй (зона расположена в Нью-Йорке и округе Монмут, штат Нью-Джерси). Несколько человек сообщили, что на прошлых выходных видели, как судно Linda T., прогулочный катер Bayliner 1984 года выпуска, дрейфовало в ледяных водах залива Сэнди-Хук с оборванным швартовным тросом и незначительными повреждениями левого борта.

На борту яхты никого не было. Asbury Park Press отмечает, что это судно зарегистрировано в Нью-Йорке. Пресс-секретарь Службы национальных парков Дафна Юн сообщила, что начато расследование инцидента.

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