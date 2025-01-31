В НАТО нашли способ разрядить дискуссию по Гренландии с Трампом

В НАТО захотели предложить президенту США Дональду Трампа расширить военное присутствие альянса в Арктике взамен на отказ политика от идеи присоединения Гренландии к США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По мнению собеседников агентства, предложение Вашингтону способствует «разрядке дискуссии» относительно принадлежности острова к Дании. В НАТО полагают, что наращивание американского военного присутствия в Арктике поможет удовлетворить интересы безопасности США.

Ранее Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира».

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США.