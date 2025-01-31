Канада предложила США «остаться друзьями» на фоне риторики Трампа
Оттава и Вашингтон "могут остаться друзьями", однако не может быть речи о присоединении Канады к США. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
"Абсолютно нет", - подчеркнула она, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос присоединения Канады к США в ходе ее визита в Штаты.
Жоли добавила, что США и Канада "могут быть действительно хорошими друзьями", однако Оттава не может принять идею о присоединении страны к Соединенным Штатам.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале "Газеты.Ru".