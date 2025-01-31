Канада предложила США «остаться друзьями» на фоне риторики Трампа

Оттава и Вашингтон "могут остаться друзьями", однако не может быть речи о присоединении Канады к США. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

" А б с о л ю т н о н е т " , - п о д ч е р к н у л а о н а , о т в е ч а я н а в о п р о с о б с у ж д а л с я л и в о п р о с п р и с о е д и н е н и я К а н а д ы к С Ш А в х о д е е е в и з и т а в Ш т а т ы .

Жоли добавила, что США и Канада "могут быть действительно хорошими друзьями", однако Оттава не может принять идею о присоединении страны к Соединенным Штатам.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале "Газеты.Ru".