В Тирасполе объяснили требования Кишинева о выводе российских миротворцев из ПМР

Молдавские власти хотят спровоцировать в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) региональный кризис. Об этом заявил глава республики Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

« С к л а д ы в а е т с я о щ у щ е н и е , ч т о М о л д о в а п о м и м о э н е р г е т и ч е с к о г о к р и з и с а х о ч е т с п р о в о ц и р о в а т ь е щ е и о б щ е р е г и о н а л ь н ы й к р и з и с б е з о п а с н о с т и » , — о т м е т и л К р а с н о с е л ь с к и й .

По словам лидера Приднестровья, только так он может объяснить требования Кишинева о выводе российских миротворцев с территории ПМР.

28 января спикер парламента Молдавии Игорь Гросу предложил заменить в Приднестровье миротворческую миссию с участием Вооруженных сил России. По его словам, она должна быть не военной, а гражданской.