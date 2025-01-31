Легитимность нынешних властей Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, вызывает сомнения. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ на YouTube.

« М н о г о в о п р о с о в п о л е г и т и м н о с т и н ы н е ш н е й п р е з и д е н т с к о й в л а с т и в э т о й с т р а н е ( . . . ) О б э т о м н е м ы г о в о р и м . Н е м ы п е р в ы е э т у т е м у п о д н и м а л и . У ж е д а ж е в Е в р о п е о б э т о м г о в о р я т , д а ж е в С Ш А » , — п о д ч е р к н у л г л а в а б е л о р у с с к о г о и з б и р к о м а .

Карпенко ответил на критику прошедших в Белоруссии президентских выборов со стороны МИД Украины. Глава ЦИК Белоруссии указал на президентские выборы на Украине 2004 года, в частности, на проведение третьего тура голосования под давлением Майдана, а также усомнился в легитимности Зеленского.

Ранее Карпенко сравнил с нацистскими полицаями опубликовавших данные членов избиркомов. По словам главы ЦИК, после публикации их данных члены избиркомов начали получать угрозы.