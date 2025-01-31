Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Украины
Легитимность нынешних властей Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, вызывает сомнения. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ на YouTube.
«Много вопросов по легитимности нынешней президентской власти в этой стране (...) Об этом не мы говорим. Не мы первые эту тему поднимали. Уже даже в Европе об этом говорят, даже в США», — подчеркнул глава белорусского избиркома.
Карпенко ответил на критику прошедших в Белоруссии президентских выборов со стороны МИД Украины. Глава ЦИК Белоруссии указал на президентские выборы на Украине 2004 года, в частности, на проведение третьего тура голосования под давлением Майдана, а также усомнился в легитимности Зеленского.
Ранее Карпенко сравнил с нацистскими полицаями опубликовавших данные членов избиркомов. По словам главы ЦИК, после публикации их данных члены избиркомов начали получать угрозы.