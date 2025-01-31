В Британии допустили, что Украину «бросят на произвол судьбы»

Европейские страны могут «бросить Украину на произвол судьбы» на фоне постепенного снижения американской помощи Киеву.

Об этом пишет британский журнал The New Statesman.

« В к о н ц е к о н ц о в , о н и м о г у т с д е л а т ь и м е н н о т о , н а ч т о п о т р а т и л и п о с л е д н и е т р и г о д а , о б е щ а я , ч т о н и к о г д а э т о г о н е с д е л а ю т , – т о е с т ь б р о с и т ь У к р а и н у н а п р о и з в о л с у д ь б ы » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Отмечается, что европейским странам после вступления в должность президента США Дональда Трампа придется признать, что без поддержки США у них мало что получится сделать контексте украинского конфликта.

Когда станут понятны риски отправки миротворческого контингента на Украину, многие европейские лидеры откажутся от соответствующего шага, пишет журнал.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.