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Над регионами РФ за ночь сбили 49 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над семью регионами РФ 49 украинских БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны России уточнили, что 25 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, 8 - над Волгоградской, 6 - над Курской, 4 - над Ярославской, а по 2 - над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Сальдо заявил, что ВСУ не готовы отдать Херсон без разрушений

Активные фортификационные работы, проводимые Вооруженными силами Украины в Херсоне, свидетельствуют о том, что противник не намерен оставлять город. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что, несмотря на небольшое количество военнослужащих ВСУ, они создают бомбоубежища и укрытия, что указывает на их намерение удерживать город.

Марочко сообщил, что Киев наращивает группировку ВСУ в Северске

Командование Вооруженных сил Украины нарастило численность группировки в Северске и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в Северске увеличилось количество украинских боевиков, а также почти в два раза возросло количество вооружения и техники в Ямполе, Дроновке и Серебрянке. Кроме того, противник развернул полевой госпиталь и дополнительную рембазу в Рай-Александровке.

Трамп пригрозил БРИКС крупными импортными пошлинами

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести 100% импортные пошлины на страны БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или поддерживать альтернативу доллару. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что любые попытки стран БРИКС отойти от доллара приведут к серьезным экономическим последствиям. Он также отметил, что такие страны должны будут столкнуться с пошлинами и потерять возможность продавать свои товары на американском рынке.

Песков сообщил, что разговора Путина и Трампа все еще не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне не было. Об этом сообщает ТАСС.

" Н е б ы л о " , - о т в е т и л П е с к о в н а в о п р о с о с о с т о я в ш е м с я р а з г о в о р е м е ж д у л и д е р а м и .

Он прокомментировал заявление Трампа, который отметил, что не обсуждал эту тему с Путиным. Трамп также добавил, что не контактировал с российским лидером по поводу авиакатастрофы.