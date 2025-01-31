Пока вы спали: угрозы Трампа в сторону БРИКС и планы ВСУ на Херсон
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Над регионами РФ за ночь сбили 49 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над семью регионами РФ 49 украинских БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.
В Минобороны России уточнили, что 25 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, 8 - над Волгоградской, 6 - над Курской, 4 - над Ярославской, а по 2 - над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.
Сальдо заявил, что ВСУ не готовы отдать Херсон без разрушений
Активные фортификационные работы, проводимые Вооруженными силами Украины в Херсоне, свидетельствуют о том, что противник не намерен оставлять город. Об этом сообщает ТАСС.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что, несмотря на небольшое количество военнослужащих ВСУ, они создают бомбоубежища и укрытия, что указывает на их намерение удерживать город.
Марочко сообщил, что Киев наращивает группировку ВСУ в Северске
Командование Вооруженных сил Украины нарастило численность группировки в Северске и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в Северске увеличилось количество украинских боевиков, а также почти в два раза возросло количество вооружения и техники в Ямполе, Дроновке и Серебрянке. Кроме того, противник развернул полевой госпиталь и дополнительную рембазу в Рай-Александровке.
Трамп пригрозил БРИКС крупными импортными пошлинами
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести 100% импортные пошлины на страны БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или поддерживать альтернативу доллару. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что любые попытки стран БРИКС отойти от доллара приведут к серьезным экономическим последствиям. Он также отметил, что такие страны должны будут столкнуться с пошлинами и потерять возможность продавать свои товары на американском рынке.
Песков сообщил, что разговора Путина и Трампа все еще не было
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне не было. Об этом сообщает ТАСС.
"Не было", - ответил Песков на вопрос о состоявшемся разговоре между лидерами.
Он прокомментировал заявление Трампа, который отметил, что не обсуждал эту тему с Путиным. Трамп также добавил, что не контактировал с российским лидером по поводу авиакатастрофы.