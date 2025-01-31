CBS: администрация Трампа потребовала от членов руководства ФБР уйти в отставку
Администрация американского лидера Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию.
По данным CBS, в противном случае им пригрозили увольнением.
«Изменения являются частью продолжающегося расследования деятельности руководства ФБР», — говорится в статье.
Ранее Трамп заявил, что ФБР за время работы Кристофера Рэя использовало полномочия, чтобы угрожать и уничтожать американцев.