Администрация Трампа потребовала от членов руководства ФБР уйти в отставку

Администрация американского лидера Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию.

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По данным CBS, в противном случае им пригрозили увольнением.

« И з м е н е н и я я в л я ю т с я ч а с т ь ю п р о д о л ж а ю щ е г о с я р а с с л е д о в а н и я д е я т е л ь н о с т и р у к о в о д с т в а ФБР», — говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что ФБР за время работы Кристофера Рэя использовало полномочия, чтобы угрожать и уничтожать американцев.