CBS: администрация Трампа потребовала от членов руководства ФБР уйти в отставку

Администрация американского лидера Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию.

Администрация Трампа потребовала от членов руководства ФБР уйти в отставку
© РИА Новости

По данным CBS, в противном случае им пригрозили увольнением.

«Изменения являются частью продолжающегося расследования деятельности руководства ФБР», — говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что ФБР за время работы Кристофера Рэя использовало полномочия, чтобы угрожать и уничтожать американцев.

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