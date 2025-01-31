Президент США Дональд Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара. Он заявил, что в противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин. Политик также пригрозил, что не позволит страна БРИКС «продавать свои товары на великолепном американском рынке».

« Н и у о д н о й и з с т р а н Б Р И К С н е т ш а н с о в з а м е н и т ь д о л л а р в м е ж д у н а р о д н о й т о р г о в л е и л и г д е - л и б о е щ е . Л ю б о е г о с у д а р с т в о , к о т о р о е п о п р о б у е т э т о с д е л а т ь , с к а ж е т " п р и в е т " п о ш л и н а м и " п р о щ а й " А м е р и к е ! " » — н а п и с а л а м е р и к а н с к и й л и д е р .

Трамп уже обещал значительно усложнить торговые отношения Соединенных Штатов со странами БРИКС и ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в этих государствах, вплоть до 100 процентов. Также он угрожал постоянными пошлинами как минимум в десять процентов на весь импорт из Европы, если Евросоюз не увеличит покупки нефти и газа у США.