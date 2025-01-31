Сотрудникам аппарата конгресса США запретили использовать китайский ИИ DeepSeek

Сотрудникам аппарата конгресса США запретили использовать чат-бот китайской компании DeepSeek, который набирает популярность в последнее время. Об этом сообщил американский портал Axios. В настоящее время DeepSeek не имеет разрешения на официальное использование палатой представителей, говорится в уведомлении главного административного должностного лица палаты представителей, копию которого получил портал. В уведомлении предупреждается, что злоумышленники уже используют DeepSeek для доставки вредоносного ПО и заражения устройств. Чтобы снизить риски, палата представителей приняла соответствующие меры безопасности. Конгрессменам запретили устанавливать DeepSeek на любые рабочие телефоны, компьютеры и планшеты. Axios напомнил, что в 2023 году в американском конгрессе установили ограничения на использование ChatGPT. Было разрешено использовать платную версию чат-бота, но только для определенных задач. 30 января итальянское Управление по защите персональных данных заблокировало DeepSeek, объясняя это защитой данных итальянских пользователей.

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