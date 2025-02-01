Посланник США по Украине рассказал, как Трамп намерен завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп даст России и Украине рычаги для урегулирования конфликта, сообщил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог. Его слова передает РИА Новости.

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По словам Келлога, Трамп знает, где можно надавить, а где не стоит.

В США подтвердили заинтересованность в завершении конфликта на Украине

« Н о ч т о е щ е в а ж н е е , о н с о з д а с т р ы ч а г и к а к д л я у к р а и н ц е в , т а к и д л я р о с с и я н . И в ы м о ж е т е п р о ч и т а т ь м е ж д у с т р о к , ч т о и м е н н о т а к , н а с а м о м д е л е , и с о з д а е т с я р ы ч а г . О н о т л и ч н о з а к л ю ч а е т с д е л к и » , — п о д е л и л с я К е л л о г .

До этого Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

По словам главы США, он надеется, что переговоры приведут к серьезным договоренностям.

Накануне Трамп отказался комментировать возможные контакты с президентом России Владимиром Путиным, отметив лишь, что ситуация развивается позитивно.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.