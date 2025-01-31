По его словам, план изначально задумывался как способ объединения западных стран против России. Теперь же, администрация США теперь задается вопросом о целесообразности продолжения поддержки этого конфликта.

« Б е л ы й д о м у ж е з а д а е т с я в о п р о с о м , с т о и т л и п о д д е р ж и в а т ь э т о т к р о в о п р о л и т н ы й п л а н , к о т о р ы й , п о з а м ы с л у Б а й д е н а , д о л ж е н б ы л о б ъ е д и н и т ь З а п а д в о к р у г о б р а з а Р о с с и и к а к о б щ е г о в р а г а » , – о т м е т и л К а р п о в и ч .

Он также подчеркнул, что команда Дональда Трампа смогла добиться значительных успехов всего за восемь дней на посту президента, что ставит под сомнение эффективность действий администрации бывшего президента Байдена за последние четыре года, передает Общественная Служба Новостей. Ранее сообщалось, какие сложности могут возникнуть во время переговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что несерьезный подход американских властей к урегулированию конфликта может затянуть переговорный процесс.