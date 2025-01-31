Газа в Приднестровье не хватает для отопления домов

Газа в Приднестровье хватит лишь на пять дней поддержания работы газотранспортной системы, для отопления домов и социально значимых объектов голубого топлива нет. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью "Известиям".

" Е с л и с т о ч к и з р е н и я п о д д е р ж а н и я в и с п р а в н о м т е х н и ч е с к о м с о с т о я н и и г а з о т р а н с п о р т н о й с и с т е м ы и д а в л е н и я в м н о г о э т а ж н о й з а с т р о й к е , т о х в а т и т г д е - т о е щ е д н е й н а п я т ь . А е с л и м ы г о в о р и м о б о т о п л е н и и д о м о в г р а ж д а н и с о ц и а л ь н ы х о б ъ е к т о в , т о г а з а у ж е , в п р и н ц и п е , н е т " , - с к а з а л о н .

Красносельский добавил, что если неделю назад такие социальные объекты, как больницы или коррекционные учреждения, отапливались посредством газа, то сейчас их перевели на котельные, работающие на дизельном топливе. "Газа нет", - подытожил он.

"Газпром" прекратил поставки в Молдавию с начала января после истечения соглашения о транзите российского газа через украинскую территорию и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо. В этой ситуации Молдавская ГРЭС, снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и Приднестровья, была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, однако запасов угля на ГРЭС хватит лишь до конца января или середины февраля.

Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии.