Красносельский заявил, что газа в Приднестровье не хватает для отопления домов
Газа в Приднестровье хватит лишь на пять дней поддержания работы газотранспортной системы, для отопления домов и социально значимых объектов голубого топлива нет. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью "Известиям".
"Если с точки зрения поддержания в исправном техническом состоянии газотранспортной системы и давления в многоэтажной застройке, то хватит где-то еще дней на пять. А если мы говорим об отоплении домов граждан и социальных объектов, то газа уже, в принципе, нет", - сказал он.
Красносельский добавил, что если неделю назад такие социальные объекты, как больницы или коррекционные учреждения, отапливались посредством газа, то сейчас их перевели на котельные, работающие на дизельном топливе. "Газа нет", - подытожил он.
"Газпром" прекратил поставки в Молдавию с начала января после истечения соглашения о транзите российского газа через украинскую территорию и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо. В этой ситуации Молдавская ГРЭС, снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и Приднестровья, была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, однако запасов угля на ГРЭС хватит лишь до конца января или середины февраля.
Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии.