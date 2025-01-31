Трамп подтвердил введение пошлин на товары из Канады и Мексики

Анонсированные 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики, будут введены. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал ABC News.

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« М ы о б ъ я в и м о т а р и ф а х п р о т и в Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых, из-за людей, которые ужасно и в огромном количестве хлынули в нашу страну. Во-вторых, из-за наркотиков, включая фентанил, которые проникают к нам. В-третьих, из-за огромных субсидий, которые мы фактически предоставляем Канаде и Мексике через торговые дефициты», — подчеркнул Трамп.

В ноябре 2024 года Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. Необходимость таких мер он объяснил борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границы.

Позднее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пригрозила США ответными мерами в случае введения страной пошлин против Канады. По ее словам, все возможности рассматриваются.