В США допросят диспетчеров для оценки их работы в момент авиакатастрофы

Национальный совет по безопасности на транспорте (НСБТ) США планирует допросить диспетчеров для оценки их работы во время авиакатастрофы в американской столице. Об этом заявил на пресс-конференции сотрудник НСБТ Тодд Инмен.

" Д р у г о й в о п р о с к а с а л с я у п р а в л е н и я в о з д у ш н ы м д в и ж е н и е м . М ы п о л у ч и л и о ч е н ь б о л ь ш о й п а к е т и н ф о р м а ц и и о т Ф е д е р а л ь н о г о у п р а в л е н и я г р а ж д а н с к о й а в и а ц и и США (FAA - прим. ТАСС) сегодня утром, мне кажется, около трех часов утра, который до сих пор изучается и анализируется. Я бы сказал, что обычно в нем содержится гораздо больше информации, чем та, которую вы можете найти в интернете и о которой люди могут строить догадки", - сказал он.

"И это часть общего процесса, когда нам требуется время на то, чтобы выверить достоверность информации и убедиться, что все стороны участвуют, вовлечены в процесс и могут проверить эти данные", - сказал представитель НСБТ.

Инмен добавил, что власти уже связались с диспетчерами и их профсоюзами.