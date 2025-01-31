В США допросят диспетчеров для оценки их работы в момент авиакатастрофы
Национальный совет по безопасности на транспорте (НСБТ) США планирует допросить диспетчеров для оценки их работы во время авиакатастрофы в американской столице. Об этом заявил на пресс-конференции сотрудник НСБТ Тодд Инмен.
"Другой вопрос касался управления воздушным движением. Мы получили очень большой пакет информации от Федерального управления гражданской авиации США (FAA - прим. ТАСС) сегодня утром, мне кажется, около трех часов утра, который до сих пор изучается и анализируется. Я бы сказал, что обычно в нем содержится гораздо больше информации, чем та, которую вы можете найти в интернете и о которой люди могут строить догадки", - сказал он.
"И это часть общего процесса, когда нам требуется время на то, чтобы выверить достоверность информации и убедиться, что все стороны участвуют, вовлечены в процесс и могут проверить эти данные", - сказал представитель НСБТ.
Инмен добавил, что власти уже связались с диспетчерами и их профсоюзами.
"Они будут проводить интервью. Эти интервью нужно будет проанализировать, расшифровать, и другие члены команды должны будут просмотреть их. Это будет долгий процесс, но мы пройдем через всю историю событий", - пояснил он.