На Украине возбудили уголовное дело из-за слов Буданова*
СБУ возбудила уголовное дело после утечки слов главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) об угрозе существованию страны, рассказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее ряд украинских СМИ опубликовал материалы о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов*.
«Есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире. Вот, открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается», — разъяснил Костенко.
Буданов* сделал заявление об угрозе существованию Украины
Журналисты отметили, что политик не посчитал нужным сообщить, против кого было возбуждено уголовное дело. Он заметил только, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.