На Украине возбудили уголовное дело из-за слов Буданова*

СБУ возбудила уголовное дело после утечки слов главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) об угрозе существованию страны, рассказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ряд украинских СМИ опубликовал материалы о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов*.

« Е с т ь п о л и т и ч е с к и е л и д е р ы , к о т о р ы е р у к о в о д я т п о л и т и ч е с к и м и ф р а к ц и я м и , к о т о р ы е т о ж е д о л ж н ы з н а т ь в ц е л о м о б с т а н о в к у н а в ы с ш е м у р о в н е , н о т о ч н о н е р а с с к а з ы в а т ь е е п о т о м в п р я м о м э ф и р е . В о т , о т к р ы л и у г о л о в н о е д е л о , п у с т ь С Б У р а з б и р а е т с я » , — р а з ъ я с н и л К о с т е н к о .

Буданов* сделал заявление об угрозе существованию Украины

Журналисты отметили, что политик не посчитал нужным сообщить, против кого было возбуждено уголовное дело. Он заметил только, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.