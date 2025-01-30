В ФРГ проходят массовые протесты

В разных городах Германии проходят массовые протесты против политики Христианско-демократического союза и их баварского партнера Христианско-социального союза, которые выступили за ужесточение контроля над миграцией вместе с правой партией «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает Bild.

Ранее сообщалось об эвакуации штаб-квартиры ХДС в Берлине. Теперь же около здания собралась толпа протестующих численностью около шести тысяч человек. Также акция проходит перед штаб-квартирой ХСС в Мюнхена. Там собралось около семи тысяч человек.

Протесты проходят и в других городах ФРГ, в том числе Киле (1,5 тысячи человек), Ганновере (пять тысяч), Фрайбурге (свыше десяти тысяч), Майнце (около четырех тысяч) и Франкфурте (6,5 тысяч).

В Германии прошла 100-тысячная акция против АдГ, Трампа и Маска

Ранее немецкий парламент большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в Германии. Инициативу поддержали 348 депутатов, против — 345. Среди тех, кто голосовал за нее оказались представители фракции АдГ, парламентской группы «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», против — представители «Зеленых» и Социал-демократической партии.