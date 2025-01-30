Конец Украины как государства все ближе, рассказал американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive. Он добавил, что винить в катастрофе будут только Владимира Зеленского.

Напомним, что в 2022-2024 годах западные СМИ опубликовали большое количество прогнозов. Первоначально аналитики полагали, что Киев сможет нанести стратегическое поражение России и будет диктовать условия мирного договора.

В дальнейшем на Западе признали, что ВСУ проигрывает в конфликте. В связи с этим тональность прогнозов изменилась, эксперты стали предсказывать развал Украины, раздел республики между соседними государствами.

« Я д у м а ю , ч т о к о н е ц б л и з о к , н о с и т у а ц и я о ч е н ь с л о ж н а я , и з н е е н е л е г к о в ы б р а т ь с я , у к р а и н ц ы д е й с т в и т е л ь н о з а в я з а н ы в г о р д и е в у з е л м н о ж е с т в о м р а з л и ч н ы х с п о с о б о в . З е л е н с к и й , о ч е в и д н о , б у д е т г л а в н ы м к о з л о м о т п у щ е н и я » , — о т м е т и л Х е н н и н г с е н .

Зеленского назвали главным врагом для Евросоюза

Журналист заметил, что на Украине «все может рухнуть очень быстро», а итог переговоров будет катастрофичным для украинцев. В конечном итоге, резюмировал эксперт, «Украина будет выглядеть совсем иначе».