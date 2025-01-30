Стало известно, какая судьба ждет Зеленского после падения Украины
Конец Украины как государства все ближе, рассказал американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive. Он добавил, что винить в катастрофе будут только Владимира Зеленского.
Напомним, что в 2022-2024 годах западные СМИ опубликовали большое количество прогнозов. Первоначально аналитики полагали, что Киев сможет нанести стратегическое поражение России и будет диктовать условия мирного договора.
В дальнейшем на Западе признали, что ВСУ проигрывает в конфликте. В связи с этим тональность прогнозов изменилась, эксперты стали предсказывать развал Украины, раздел республики между соседними государствами.
«Я думаю, что конец близок, но ситуация очень сложная, из нее нелегко выбраться, украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения», — отметил Хеннингсен.
Зеленского назвали главным врагом для Евросоюза
Журналист заметил, что на Украине «все может рухнуть очень быстро», а итог переговоров будет катастрофичным для украинцев. В конечном итоге, резюмировал эксперт, «Украина будет выглядеть совсем иначе».