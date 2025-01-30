Зеленский начал устранение политических конкурентов

Давление на конкурентов Зеленского растет с каждым днем. Только за последнюю неделю более 500 представителей органов самоуправления подверглись задержаниям и обыскам. Между тем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него борется офис Зеленского, а сына Петра Порошенко пытаются привлечь к ответственности за «ухилянство». Чем именно вызван новый виток репрессивных действий?

В Раде предложили отстранить Петра Порошенко (признан экстремистом) от участия в пленарных заседаниях на полгода. Как сообщает издание «Страна», c соответствующей инициативой выступил представитель партии «Слуга народа» Никита Потураев, обвинивший экс-президента Украины в оскорблении депутата Богдана Яременко.

Примечательно, что данные события происходят на фоне конфликта сына главы «Европейской солидарности» Алексея Порошенко (признан экстремистом) с территориальным центром комплектования (ТЦК) Печерского района. Еще в начале декабря прошлого года он был объявлен в розыск из-за неявки по повестке.

Уже в январе сын экс-президента Украины был официально признан уклонистом. Согласно решению ТЦК, ему был назначен штраф в размере 25,5 тыс. гривен (около 610 долларов). Однако находящийся в Лондоне Алексей Порошенко не сумел вовремя возместить необходимую сумму, из-за чего размер выплаты увеличился до 51 тыс. гривен (1,2 тыс. долларов). Подобные суммы для семьи Порошенко смехотворны, но сам факт примечателен.

В связи с этим министерство юстиции Украины приняло решение о принудительном взыскании штрафа путем наложения ареста на все принадлежавшее уклонисту имущество. При этом адвокат Алексея Порошенко Игорь Головань назвал решение ТЦК Печерского района сфабрикованным в пользу офиса Зеленского.

Зеленского назвали главным врагом для Евросоюза

Интересно, что в последнее время проблемы начались и у других видных политических деятелей. Так, в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко обвинил Тимура Ткаченко, нового главу киевской городской военной администрации (КГВА), в дестабилизации управления и создании угрозы жизнеобеспечения столицы страны.

Позже Кличко сообщил, что нарастающее давление инициируется офисом Зеленского. Преследованиям подвергаются и другие руководители муниципалитетов. По данным Ассоциации городов Украины, в республике развернута масштабная кампания против органов местного самоуправления. Только за последнюю неделю было проведено более 500 обысков и задержаний.

В экспертном сообществе такой ход событий связывают с неизбежностью проведения президентских выборов в этом году. Владимир Зеленский осознает, что в скором времени даже западные правительства будут настаивать на организации голосования, в связи с чем он и пытается заранее избавиться от возможных конкурентов.

« В л а с т ь З е л е н с к о г о в с е э т и г о д ы д е р ж а л а с ь н а с л е п о й г о т о в н о с т и а д м и н и с т р а ц и и Д ж о Б а й д е н а п о д д е р ж и в а т ь У к р а и н у д о « п о б е д н о г о » к о н ц а . Д о н а л ь д Т р а м п ж е с м о т р и т н а т е к у щ и й к о н ф л и к т с о в е р ш е н н о и н а ч е . Д л я н е г о К и е в – о б у з а , т р е б у ю щ а я р е г у л я р н ы х в л и в а н и й а м е р и к а н с к и х д е н е г » , – с ч и т а е т В л а д и м и р С к а ч к о , о б о з р е в а т е л ь « У к р а и н ы . р у » . « Р е с п у б л и к а н е ц н е в о з р а ж а е т п р о т и в м и р н ы х п е р е г о в о р о в с Р о с с и е й , н о д л я э т о г о в л а с т и З е л е н с к о г о н е о б х о д и м о п о д т в е р д и т ь с в о ю л е г и т и м н о с т ь ч е р е з п р о ц е д у р у в ы б о р о в . О д н а к о о т к р ы т о е и ч е с т н о е г о л о с о в а н и е б у д е т о з н а ч а т ь с т о п р о ц е н т н о е о к о н ч а н и е в л а с т и д е й с т в у ю щ е й у к р а и н с к о й а д м и н и с т р а ц и и » , – р а с с у ж д а е т о н . « Р е й т и н г З е л е н с к о г о н и з о к , д о б р о в о л ь н о е г о н и к т о п о д д е р ж и в а т ь н е с т а н е т , е с л и н е с ч и т а т ь т е х , к т о о т н е г о з а в и с и м л и ч н о . Н а э т о м ф о н е в п о л н е л о г и ч н о н е д о ж и д а т ь с я , п о к а В а ш и н г т о н з а с т а в и т п р о в е с т и в ы б о р ы , а н а н е с т и у д а р н а о п е р е ж е н и е , л и к в и д и р о в а в в с е х в о з м о ж н ы х п р е т е н д е н т о в н а п о с т г л а в ы г о с у д а р с т в а з а р а н е е » , – г о в о р и т с о б е с е д н и к . « О д н а к о о ф и с З е л е н с к о г о д е й с т в у е т с ч р е з м е р н о й р е з к о с т ь ю . В с е г о л и ш ь з а м е с я ц и н и ц и и р о в а н о к о л о с с а л ь н о е ч и с л о п р е с л е д о в а н и й . П о р о ш е н к о и К л и ч к о б у к в а л ь н о « в з в ы л и » о т о к а з ы в а е м о г о д а в л е н и я . Д у м а ю , в к а к о й - т о м о м е н т о н и м о г у т о б ъ е д и н и т ь с я п р о т и в о б щ е г о с о п е р н и к а » , – о т м е ч а е т э к с п е р т . « В ы с т у п л е н и е о п п о з и ц и и е д и н ы м ф р о н т о м , н а м о й в з г л я д , р а н о и л и п о з д н о с т о и т о ж и д а т ь . З е л е н с к и й у ж е н е о ч е н ь н е в ы г о д е н з а п а д н ы м г о с у д а р с т в а м . П о э т о м у в с к о р о м в р е м е н и е г о о б в и н я т в о в с е х п р о б л е м а х , с к о т о р ы м и с т а л к и в а л а с ь У к р а и н а з а п о с л е д н и е т р и г о д а . В м е с т о н е г о к в л а с т и « п р о п и х н у т » б о л е е с г о в о р ч и в о г о и н а д е ж н о г о ч е л о в е к а . П о к а т а к о в ы м к а ж е т с я В а л е р и й З а л у ж н ы й » , – с ч и т а е т С к а ч к о .

Действительно, еще в начале января издание Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом) сообщало, что Зеленский пытается уговорить экс-главкома ВСУ и нынешнего посла в Лондоне не участвовать в будущих выборах президента. По данным газеты, если Залужный пойдет на сделку, ему будет предложен пост спикера Рады. В противном случае против него возбудят уголовное дело о «сдаче» российским войскам Херсона в 2022 году. А сейчас эту схему «обкатывают» на тех командующих, которые проиграли бои в отдельных районах Харьковской области.

На этом фоне оппозиция действительно может объединиться вокруг Валерия Залужного, считает политолог Лариса Шелсер.