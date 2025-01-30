Президент Мексики пожаловалась на Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала письмо в Google, что указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья.

Об этом сообщает El Universal.

« Н а з в а н и е г е о г р а ф и ч е с к о й о б л а с т и , и з в е с т н о й к а к М е к с и к а н с к и й з а л и в , и м е е т ш и р о к о з а д о к у м е н т и р о в а н н о е и с т о р и ч е с к о е п р о и с х о ж д е н и е , б у д у ч и п р и з н а н н ы м с н а ч а л а с е м н а д ц а т о г о в е к а н а р а з л и ч н ы х м е ж д у н а р о д н ы х к а р т а х » , — у к а з ы в а е т с я в п и с ь м е .

Трамп утвердил переименование Мексиканского залива в Американский

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Это вызвало необходимость изменения наименований в официальных документах и картах США.