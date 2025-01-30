Президент Мексики пожаловалась на Трампа в Google

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала письмо в Google, что указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья.

Президент Мексики пожаловалась на Трампа
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Об этом сообщает El Universal.

«Название географической области, известной как Мексиканский залив, имеет широко задокументированное историческое происхождение, будучи признанным с начала семнадцатого века на различных международных картах», указывается в письме.

Трамп утвердил переименование Мексиканского залива в Американский

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Это вызвало необходимость изменения наименований в официальных документах и картах США.