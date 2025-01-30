Стена, которой немецкие партии в течение долгого времени старательно отгораживались от "Альтернативы для Германии" (АдГ), если не рухнула, то дала большую трещину. АдГ впервые сыграла ключевую роль в принятии решения бундестагом, поддержав предложенную консервативным блоком ХДС/ХСС резолюцию о жестких мерах по ограничению миграции. Причем консерваторы, выдвигая проект резолюции, явно рассчитывали на поддержку "Альтернативы". Теперь многие политики в Берлине, включая канцлера Олафа Шольца, обвиняют ХДС/ХСС в сотрудничестве с крайне правыми и пророчат коалицию блока с АдГ после предстоящих парламентских выборов.

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Уже само голосование по резолюции превратилось в скандал. В Германии в отношении АдГ до сих пор действовала особая логика: любой намек на сотрудничество с "Альтернативой" считался нарушением политического "табу" или, как выразилась лидер АдГ Алис Вайдель, "антидемократического картельного соглашения", в котором участвовали все остальные партии. В ХДС/ХСС, выдвигая проект "миграционной" резолюции, понимали, что "Альтерантива" его поддержит, и не только понимали, но, очевидно, на эту поддержку рассчитывали, надеясь таким образом получить большинство голосов и провести документ через парламент. По меркам немецкой политики это даже не намек, а практически сознательное сотрудничество, что, собственно, и вызвало столь сильные бурления в Берлине. "Это действительно исторический момент, начинается что-то новое", - сказал после того, как резолюция была принята, секретарь фракции АдГ Бернд Бауманн, предложив консерваторам из ХДС/ХСС "продолжать, если есть силы".

В Германии в отношении АдГ до сих пор действовала особая логика

И продолжение, видимо, будет: в пятницу ХДС/ХСС выносит на голосование в бундестаге еще один документ по миграции, теперь уже в виде полноценного законопроекта, который АдГ, очевидно, также поддержит. Социал-демократы сейчас призывают отказаться хотя бы от этого проекта, но при этом признают, что "дверь, которую открыли, уже не закрыть". АдГ пользуется явной поддержкой в Вашингтоне, а новая американская администрация ломает все сложившиеся на Западе политические традиции. И в немецком ХДС/ХСС вполне могут решить, что партнерство с АдГ для них стратегически выгодней, чем "традиционный" союз с социал-демократами или "Зелеными".