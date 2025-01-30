Шейнбаум объяснила Google, почему Мексиканский залив должен сохранить название

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум продемонстрировала выдержки из направленного в адрес корпорации Google письма, в котором разъясняется несостоятельность решения компании о переименовании Мексиканского залива в Американский.
"Название "Мексиканский залив" обусловлено не решением какого-либо одного правительства, как неверно полагает Google, а является исторически принятым и зарегистрированным названием, которое <…> юридически внесено в реестр Международной гидрографической организации, в которую входят Мексика и США", - объяснила Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.
Она добавила, что название залива закреплено в 12 международных договорах.
По словам президента, Мексиканский залив охватывает морские районы трех стран: Мексики, Кубы и США. В этой связи он указала, что указ американского президента Дональда Трампа о переименовании залива может распространяться только на 12-мильную зону от береговых линий США.
Ранее американская корпорация Google заявила, что переименует в своем сервисе Google Maps Мексиканский залив в Американский сразу после того, как соответствующие изменения появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).
Указ Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский залив был опубликован на сайте Белого дома на прошлой неделе. В качестве аргументов в пользу переименования Мексиканского залива в документе приводится тот факт, что это "самый большой залив в мире", который "сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки". В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается "в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики" США. В ООН на этот счет заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.