Дюжаррик: ООН опустошена авиакатастрофой в США

ООН опустошена сообщениями об авиакатастрофе в США, осведомлена, что среди погибших есть россияне, и выражает свои соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы опустошены сообщениями о гибели десятков человек в результате трагического столкновения гражданского самолета и военного вертолета над рекой Потомак в Вашингтоне. Мы в курсе сообщений, что, помимо американских граждан, на борту были граждане других государств, в частности Российской Федерации. Мы выражаем соболезнования всем, кто потерял своих близких", - сказал Дюжаррик.