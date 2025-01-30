Фицо раскрыл, почему отменил встречу с Еврокомиссией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал на брифинге, что был вынужден отменить встречу по газовой проблеме с представителями Европейской комиссии из-за технического сбоя в авиасообщении Бельгии. Об этом пишет РИА Новости.

Международный аэропорт Брюсселя ранее в четверг, 30 января, сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в связи с отказом основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения.

Фицо заметил, что во время поездки получил информацию о том, что воздушное пространство над аэропортом в Брюсселе закрыто по техническим причинам.

« П и л о т ы м е н я п р о и н ф о р м и р о в а л и , ч т о н е м е н е е п о л у т о р а ч а с о в м ы д о л ж н ы б ы л и б ы к р у ж и т ь н а д Б р ю с с е л е м , ч т о о з н а ч а е т , ч т о у н а с у ж е н е т ш а н с а у с п е т ь н а з а п л а н и р о в а н н у ю в с т р е ч у с г л а в о й Е в р о п е й с к о й к о м и с с и и и к о м и с с а р о м п о э н е р г е т и к е » , — р а з ъ я с н и л п р е м ь е р .

Бельгия закрыла воздушное пространство

Напомним, что в понедельник, 27 января, представитель ЕК сообщил о готовности продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему. Он добавил, что комиссия может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию.