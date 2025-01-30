Фицо раскрыл, почему отменил встречу с Еврокомиссией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал на брифинге, что был вынужден отменить встречу по газовой проблеме с представителями Европейской комиссии из-за технического сбоя в авиасообщении Бельгии. Об этом пишет РИА Новости.
Международный аэропорт Брюсселя ранее в четверг, 30 января, сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в связи с отказом основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения.
Фицо заметил, что во время поездки получил информацию о том, что воздушное пространство над аэропортом в Брюсселе закрыто по техническим причинам.
«Пилоты меня проинформировали, что не менее полутора часов мы должны были бы кружить над Брюсселем, что означает, что у нас уже нет шанса успеть на запланированную встречу с главой Европейской комиссии и комиссаром по энергетике», — разъяснил премьер.
Бельгия закрыла воздушное пространство
Напомним, что в понедельник, 27 января, представитель ЕК сообщил о готовности продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему. Он добавил, что комиссия может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию.