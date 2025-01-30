Трамп обвинил экс-министра транспорта США в состоянии гражданской авиации

Президент США Дональд Трамп на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном раскритиковал администрацию предыдущего главы Белого дома Джо Байдена за то, что большой акцент делался на инклюзивность, якобы в ущерб безопасности. Об этом американский лидер заявил на брифинге, передает РИА Новости.

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Трамп указал, что программа политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) была приоритетнее безопасности авиации.

« Д е п а р т а м е н т т р а н с п о р т а — п р а в и т е л ь с т в е н н о е а г е н т с т в о , о т в е т с т в е н н о е з а р е г у л и р о в а н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а г р а ж д а н с к о й а в и а ц и и , н а с ч и т ы в а е т 4 5 т ы с я ч ч е л о в е к , и о н ( э к с - м и н и с т р т р а н с п о р т а С Ш А П и т Б у т т и д ж и ч . — « Г а з е т а . R u » ) д о в е л е г о д о р у ч к и с в о и м м н о г о о б р а з и е м » , — з а я в и л Т р а м п .

Глава Белого дома также заявил, что новый министр транспорта Шон Даффи, только два года назад утвержденный сенатом, никак не виноват в произошедшей трагедии.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В свою очередь, на борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По словам американского лидера, авиакатастрофы можно было избежать.