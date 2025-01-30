Трамп обвинил экс-министра транспорта США в состоянии гражданской авиации

Трамп: экс-министр транспорта США "довел до ручки" гражданскую авиацию
Президент США Дональд Трамп на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном раскритиковал администрацию предыдущего главы Белого дома Джо Байдена за то, что большой акцент делался на инклюзивность, якобы в ущерб безопасности. Об этом американский лидер заявил на брифинге, передает РИА Новости.
Трамп указал, что программа политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) была приоритетнее безопасности авиации.
«Департамент транспорта — правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 тысяч человек, и он (экс-министр транспорта США Пит Буттиджич. — «Газета.Ru») довел его до ручки своим многообразием», — заявил Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что новый министр транспорта Шон Даффи, только два года назад утвержденный сенатом, никак не виноват в произошедшей трагедии.
30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В свою очередь, на борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.
Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.
Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По словам американского лидера, авиакатастрофы можно было избежать.