На Украине считают, что Трамп может «просто забыть» о поддержке ВСУ

Украинские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп может «просто забыть» о дальнейшей поддержке ВСУ. Об этом сообщают местные СМИ.

По их мнению, Трамп может попросту отказаться от дальнейшей поддержке Украины, а также отказаться от организации переговоров Москвы и Киева. Такое развитие событий в украинских СМИ назвали «опасной ситуацией».

Кроме того, издания выражают неуверенность в том, что поддержки одной только Европы будет достаточно для продолжения конфликта. При этом журналисты считают, что одним из свидетельств реальности такого сценария можно считать решение Трампа по приостановке дальнейшей помощи Украине.