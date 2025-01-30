На Украине считают, что Трамп может «просто забыть» о поддержке ВСУ
Украинские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп может «просто забыть» о дальнейшей поддержке ВСУ. Об этом сообщают местные СМИ.
По их мнению, Трамп может попросту отказаться от дальнейшей поддержке Украины, а также отказаться от организации переговоров Москвы и Киева. Такое развитие событий в украинских СМИ назвали «опасной ситуацией».
Кроме того, издания выражают неуверенность в том, что поддержки одной только Европы будет достаточно для продолжения конфликта. При этом журналисты считают, что одним из свидетельств реальности такого сценария можно считать решение Трампа по приостановке дальнейшей помощи Украине.
«Это указывает на вероятность того, что Трамп, убедившись в сложности задачи завершения войны, может выбрать "третий путь" – "умыть руки" и "забыть" об Украине. То есть перестать вообще попытки организовать переговоры о прекращении огня, но при этом санкции с РФ не снимать и помощь Украине не возобновлять и не продолжать», — сообщают СМИ.