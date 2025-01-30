Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп Трамп предположил, что очки ночного видения могли помешать пилоту военного вертолета заметить пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 30 января, в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Sikorsky H-60. Экипажи воздушных судов, пассажиры лайнера погибли в катастрофе.

« Э т о м о ж е т и с к а з и т ь в а ш о б з о р , е с л и у в а с и м е е т с я н о ч н о е з р е н и е . Т а к ч т о в п о л н е в о з м о ж н о , ч т о э т о м о г л о п р о и з о й т и » , — р а с с к а з а л Т р а м п ж у р н а л и с т а м .

Трамп рассказал о контактах с Россией

Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе сообщил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.