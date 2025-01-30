Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп Трамп предположил, что очки ночного видения могли помешать пилоту военного вертолета заметить пассажирский самолет в небе над Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.
В четверг, 30 января, в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Sikorsky H-60. Экипажи воздушных судов, пассажиры лайнера погибли в катастрофе.
«Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти», — рассказал Трамп журналистам.
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Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе сообщил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.