Не менее 50 отелей закрыли после проверки в Анталье

В Анталье опечатали не менее 50 отелей. Это случилось после проверки из-за крупного пожара в Болу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во всех закрытых отелях были выявлены нарушения. Кроме того, местные СМИ также сообщают, что к понедельнику все отели-нарушители будут закрыты и в Стамбуле.

Напомним, что в ночь на 21 января на турецком горнолыжном курорте Карталкая случился крупный пожар в отеле Grand Kartal. В результате погибло 78 человек. Позже СМИ сообщили, что возгорание началось на кухне из-за ошибки поваров.