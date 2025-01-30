Трамп рассказал о контактах с Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал, что находится на связи с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что все связи с Вашингтоном идут по линии посольств, личные контакты с новой администрацией пока не налажены.

Глава США отметил, что на борту погибшего самолета находились представители нескольких стран, в том числе, России. Он уточнил, что Вашингтон находится с ними на связи.

Трамп уточнил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным авиакатастрофу.

Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе в США

По его словам, Соединенные Штаты помогут отправить в Москву тела погибших россиян.