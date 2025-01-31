Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет останавливать экспорт электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом поставок газа в страну, однако Словакия может использовать свое право вето в Европейском союзе при обсуждении вопросов, связанных с оказанием поддержки Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

« М ы н е б у д е м п р и с т у п а т ь к р е ш е н и ю в в о п р о с е [ п р е к р а щ е н и я п о с т а в о к У к р а и н е ] э л е к т р о э н е р г и и , н е б у д е м р а з в я з ы в а т ь п р о б л е м у с г у м а н и т а р н о й п о м о щ ь ю . Д у м а ю , ч т о э т о т в о п р о с б ы з а т р о н у л г р а ж д а н У к р а и н ы , а м ы э т о г о н е х о т и м . Н о е с т ь в о з м о ж н о с т и н а у р о в н е Е в р о п е й с к о г о с о ю з а , к о т о р ы е я к а к г л а в а п р а в и т е л ь с т в а С л о в а к и и м о г у и с п о л ь з о в а т ь » , — с к а з а л Ф и ц о в х о д е в с т р е ч и с д и п л о м а т и ч е с к и м к о р п у с о м , а к к р е д и т о в а н н ы м в С л о в а к и и .

По его словам, применение Словакией права вето в рамках Евросоюза станет наиболее целесообразным ответом на решение Киева прекратить транзит газа.

Премьер Словакии назвал организаторов протестов в стране

30 января Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский под давлением начинает допускать возможность транзита газа из Азербайджана, однако наилучшим решением для Европейского союза было бы возобновление прокачки Киевом российского газа.