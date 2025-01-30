В США раскрыли намерение заставить РФ и Украину сесть за стол переговоров

Национальная разведка США планирует поддержать продвижение переговоров по Украине и передавать избранному американскому лидеру Дональду Трампу всю необходимую информацию.

Об этом сообщила кандидат на пост директора Нацразведки Тулси Габбард, ее слова приводит Конгресса США.

« В с л у ч а е у т в е р ж д е н и я м о е й п р и о р и т е т н о й з а д а ч е й б у д е т о б е с п е ч и т ь п р е з и д е н т а к р и т и ч е с к и в а ж н о й и н ф о р м а ц и е й , н е о б х о д и м о й д л я п о д д е р ж к и е г о у с и л и й , н а п р а в л е н н ы х н а т о , ч т о б ы з а с т а в и т ь Р о с с и ю и У к р а и н у с е с т ь з а с т о л п е р е г о в о р о в » , — о т м е т и л а Г а б б а р д .

По ее словам, нацразведка захотела передавать президенту США наиболее точные разведданные, а не «диктовать конкретные политические условия».

Названа дата возможных переговоров между Россией, Украиной и США

22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Американский лидер как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.