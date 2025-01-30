Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в Белом доме.

« К с о ж а л е н и ю , в ы ж и в ш и х н е т » , — з а я в и л Т р а м п .

Помимо этого, американский президент также выразил свои соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе граждан России.

« Э т о д е й с т в и т е л ь н о п о т р я с л о м н о г и х л ю д е й , в к л ю ч а я л ю д е й , к с о ж а л е н и ю , и з д р у г и х с т р а н , к о т о р ы е б ы л и н а б о р т у . < . . . > У н а с б ы л н а э т о м с а м о л е т е р о с с и й с к и й к о н т и н г е н т , о ч е н ь т а л а н т л и в ы е л ю д и . Н а м о ч е н ь , о ч е н ь и о ч е н ь ж а л ь » , — заявил он.

Напомним, что ранее в воздухе над Вашингтоном пассажирский рейс врезался в военный вертолет. Их обломки рухнули в реку Помак, из которой достали уже более 30 тел. Всего на двух воздушных судах находилось более 60 человек.