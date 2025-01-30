Трамп: в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время своего выступления в Белом доме.
«К сожалению, выживших нет», — заявил Трамп.
Помимо этого, американский президент также выразил свои соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе граждан России.
«Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту. <...> У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль», — заявил он.
Напомним, что ранее в воздухе над Вашингтоном пассажирский рейс врезался в военный вертолет. Их обломки рухнули в реку Помак, из которой достали уже более 30 тел. Всего на двух воздушных судах находилось более 60 человек.