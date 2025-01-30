Дело о депортации принца Гарри из США дошло до суда

В США назначена дата первого судебного заседания по делу, которое может привести к депортации принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Консервативный фонд «Наследие» (Heritage Foundation) добивается обнародования данных, которые Гарри предоставил при получении американской визы. Среди прочего, принц должен был сообщить, употребляет ли он наркотики. В автобиографии он утверждал, что пробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные препараты. В «Наследии» подозревают, что в документах на визу об этом не сказано, что может служить поводом для депортации. Если же Гарри во всем признался и все равно получил визу, это позволяет обвинить администрацию Байдена в злоупотреблениях.

В сентябре 2024 года фонд «Наследие» уже пытался получить данные о визе принца Гарри при помощи Закона о свободе информации и потерпел поражение в суде. Теперь дело дошло до рассмотрения следующего иска, в котором ответчиком выступает Министерство внутренней безопасности США. Ожидается, что оно начнется 5 февраля.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принц Гарри предал память бывшей королевы Великобритании Елизаветы II рассказами о королевской семье. Также Трамп отметил, что принц Гарри, возможно, совершил нарушения в процессе получения визы, и подчеркнул, что не станет защищать его.