В Тбилиси резко отозвались о после Германии в Грузии

Германия фактически не имеет посла в Грузии, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси резко отозвались о после Германии в Грузии
© РИА Новости

Комментируя высказывание посла Германии Петера Фишера о непризнании президентом Михаила Кавелашвили, мэр Тбилиси заявил, что «к сожалению, фактически Германия не имеет посла в Грузии».

«У этого посла есть хозяева, задания которых он беспрекословно выполняет, отметил градоначальник. Конкретные люди отдают задания некоторым послам в Грузии, нашей радикальной оппозиции, части европейской бюрократии».

Каладзе отметил, что «этот конкретный посол (Германии) не принадлежит ни себе, ни своему государству». Тбилиси поддерживает в этой связи борьбу президента США Дональда Трампа с «глубинным государством», отметил он.

Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа призвал МИД Грузии начать процедуру высылки из страны посла Германии Петера Фишера, который «не понимает своих обязанностей, запутался в своих функциях и занимается вредительством». Посол Фишер регулярно критикует власти Грузии, поддерживая оппозицию.

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