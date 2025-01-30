В Тбилиси резко отозвались о после Германии в Грузии
Германия фактически не имеет посла в Грузии, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя высказывание посла Германии Петера Фишера о непризнании президентом Михаила Кавелашвили, мэр Тбилиси заявил, что «к сожалению, фактически Германия не имеет посла в Грузии».
«У этого посла есть хозяева, задания которых он беспрекословно выполняет, – отметил градоначальник. – Конкретные люди отдают задания некоторым послам в Грузии, нашей радикальной оппозиции, части европейской бюрократии».
Каладзе отметил, что «этот конкретный посол (Германии) не принадлежит ни себе, ни своему государству». Тбилиси поддерживает в этой связи борьбу президента США Дональда Трампа с «глубинным государством», отметил он.
Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа призвал МИД Грузии начать процедуру высылки из страны посла Германии Петера Фишера, который «не понимает своих обязанностей, запутался в своих функциях и занимается вредительством». Посол Фишер регулярно критикует власти Грузии, поддерживая оппозицию.