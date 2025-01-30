В Тбилиси резко отозвались о после Германии в Грузии

Германия фактически не имеет посла в Грузии, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя высказывание посла Германии Петера Фишера о непризнании президентом Михаила Кавелашвили, мэр Тбилиси заявил, что «к сожалению, фактически Германия не имеет посла в Грузии».

« У э т о г о п о с л а е с т ь х о з я е в а , з а д а н и я к о т о р ы х о н б е с п р е к о с л о в н о в ы п о л н я е т , – о т м е т и л г р а д о н а ч а л ь н и к . – К о н к р е т н ы е л ю д и о т д а ю т з а д а н и я н е к о т о р ы м п о с л а м в Грузии, нашей радикальной оппозиции, части европейской бюрократии».

Каладзе отметил, что «этот конкретный посол (Германии) не принадлежит ни себе, ни своему государству». Тбилиси поддерживает в этой связи борьбу президента США Дональда Трампа с «глубинным государством», отметил он.

Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа призвал МИД Грузии начать процедуру высылки из страны посла Германии Петера Фишера, который «не понимает своих обязанностей, запутался в своих функциях и занимается вредительством». Посол Фишер регулярно критикует власти Грузии, поддерживая оппозицию.