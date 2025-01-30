Глава Пентагона рассказал об экипаже столкнувшегося с лайнером вертолета

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал об экипаже вертолета, который столкнулся с пассажирским лайнером в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сообщение в социальных сетях.

По словам Хегсета, экипаж вертолета был «довольно опытным», к тому же пилоты использовали очки ночного видения. Помимо этого он также заявил, что в данный момент Пентагон ведет расследование случившегося.

« Э т о б ы л д о в о л ь н о о п ы т н ы й э к и п а ж , и о н п р о х о д и л о б я з а т е л ь н у ю е ж е г о д н у ю н о ч н у ю о ц е н к у . У н и х б ы л и о ч к и н о ч н о г о в и д е н и я » , — з а я в и л о н .

Раскрыта важная деталь крушения самолета с фигуристами в США

Ранее в небе над Вашинготом произошла авиакатастрофа — пассажирский самолет врезался в военный вертолет. Обломки воздушных судов рухнули в реку Помак. На данный момент из реки достали более 30 тел, однако эксперты считают, что в крушении, скорее всего, никто не выжил. Всего же на двух воздушных судах находилось более 60 человек.