Глава Пентагона рассказал об экипаже столкнувшегося с лайнером вертолета
Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал об экипаже вертолета, который столкнулся с пассажирским лайнером в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сообщение в социальных сетях.
По словам Хегсета, экипаж вертолета был «довольно опытным», к тому же пилоты использовали очки ночного видения. Помимо этого он также заявил, что в данный момент Пентагон ведет расследование случившегося.
«Это был довольно опытный экипаж, и он проходил обязательную ежегодную ночную оценку. У них были очки ночного видения», — заявил он.
Раскрыта важная деталь крушения самолета с фигуристами в США
Ранее в небе над Вашинготом произошла авиакатастрофа — пассажирский самолет врезался в военный вертолет. Обломки воздушных судов рухнули в реку Помак. На данный момент из реки достали более 30 тел, однако эксперты считают, что в крушении, скорее всего, никто не выжил. Всего же на двух воздушных судах находилось более 60 человек.