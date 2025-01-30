Бывшая пресс-секретарь Зеленского призвала к прекращению огня с Россией

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, срок полномочий которой истек в мае 2024 года, в среду, 29 января, призвала к немедленному прекращению огня с Россией.

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— П р е к р а щ е н и е о г н я м о г л о б ы п о з в о л и т ь Украине исцелиться, перестроиться. Мы могли бы укрепить нашу демократию, восстановить нашу экономику и начать долгий процесс общественного восстановления, — заявила Мендель.

Она добавила, что прекращение огня не является проявлением слабости, и призвала всех своих соотечественников и союзников Украины подумать о ценности этого решения. По словам политика, капитуляция необходима, чтобы обеспечить лучшее будущее страны. Мендель подчеркнула, что властям Украины нужно быть прагматичными для следующего поколения украинцев, передает Time.

СМИ сообщили, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться в апреле или мае. Перед этим, предположительно, пройдет встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам журналистов, перед началом переговоров стороны объявят о прекращении огня.