Страны Балтии и Польша обратились с призывом к ЕС

Польша, Латвия, Литва и Эстония призвали Евросоюз удвоить расходы на оборону с тем, чтобы обеспечить готовность к «экстремальным военным обстоятельствам». Об этом пишет Bloomberg.

В документе, подготовленном этими странами, содержится призыв к ЕС использовать механизм совместных займов, позволить Европейскому инвестиционному банку тратить средства на основные нужды обороны и работать с Великобританией.

Авторы документа отметили, что военные расходы стран ЕС составили в 2024 году порядка $326 млрд. По их мнению, эту цифру следует увеличить вдвое с тем, чтобы быть готовыми к «экстремальным военным обстоятельствам».

В Польше и странах Балтии подчеркнули, что в ближайшее время в оборону евроблока необходимо инвестировать не менее $104 млрд.

Журналисты уточнили, что в настоящее время ЕС готовит новую оборонную стратегию. По их данным, лидеры блока должны встретиться 3 февраля в Брюсселе для обсуждения ее особенностей.

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Ранее сообщалось, что Литва и Эстония стали первыми странами НАТО, пообещавшими увеличить расходы на оборону до 5% ВВП на фоне соответствующих требований Соединенных Штатов.