МИД Украины ответил на слова Джорджеску о «вымышленном государстве»

Слова лидирующего на президентских выборах в Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина является «вымышленным государством», являются покушением на суверенитет страны. Об этом заявил представитель МИД государства Георгий Тихий.

Ранее Джорджеску назвал Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между другими странами.

Комментируя это, Тихий заявил, что слова кандидата в президенты Румынии ставят под сомнение территориальную целостность Украины и являются «проявлением крайнего неуважения к государству и ее народу».

« С ч и т а е м к а т е г о р и ч е с к и н е п р и е м л е м ы м и и о с у ж д а е м р е в и з и о н и с т с к и е з а я в л е н и я и л и д е й с т в и я , п о с я г а ю щ и е н а с у в е р е н и т е т и т е р р и т о р и а л ь н у ю ц е л о с т н о с т ь У к р а и н ы , п р о т и в о р е ч а щ и е м е ж д у н а р о д н ы м н о р м а м , У с т а в у О О Н , а т а к ж е б а з о в ы м д е м о к р а т и ч е с к и м ц е н н о с т я м » , — д о б а в и л о н .

Кандидат в президенты Румынии заявил о неизбежности раздела Украины

На этом фоне, по словам Тихого, попытки Джорджеску позиционировать себя в качестве независимого политика «выглядят абсурдно». Он считает, что озвученные политиком тезисы «полностью тождественны российской пропаганде и указывают на полную зависимость от хозяев в Москве».