МИД Украины ответил на слова Джорджеску о «вымышленном государстве»

Слова лидирующего на президентских выборах в Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина является «вымышленным государством», являются покушением на суверенитет страны. Об этом заявил представитель МИД государства Георгий Тихий.

МИД Украины ответил на слова Джорджеску о «вымышленном государстве»
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Ранее Джорджеску назвал Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между другими странами.

Комментируя это, Тихий заявил, что слова кандидата в президенты Румынии ставят под сомнение территориальную целостность Украины и являются «проявлением крайнего неуважения к государству и ее народу».

«Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречащие международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям», добавил он.

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На этом фоне, по словам Тихого, попытки Джорджеску позиционировать себя в качестве независимого политика «выглядят абсурдно». Он считает, что озвученные политиком тезисы «полностью тождественны российской пропаганде и указывают на полную зависимость от хозяев в Москве».