В Киеве выступили с признанием о русском языке
Русский язык звучит на украинских телеканалах, несмотря на законодательные запреты, рассказал в соцсетях языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень. Об этом пишет News.ru.
По мнению чиновника, в стране происходит «фактическое насаждение украинско-русского двуязычия». Он добавил, что оно должно быть остановлено.
«К сожалению, на отдельных телеканалах продолжают приглашать к обсуждению вопросов безопасности международных или общественных экспертов, выступающих на русском без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке», — отметил Кремень.
Сенатор Алексей Пушков сообщил ранее, что русский язык на Украине не исчез, несмотря на попытки Киева создать у населения такую иллюзию. Политик уточнил, что даже представители политической верхушки страны до сих пор знают русский лучше, чем украинский.
Политолог Бондаренко: молодежь Украины предпочитает говорить на русском языке
Кроме того, украинские спортсмены нередко дают интервью на русском языке. При этом они забывают, что по условиям контракта им следует говорить по-украински.