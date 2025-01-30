В Киеве выступили с признанием о русском языке

Русский язык звучит на украинских телеканалах, несмотря на законодательные запреты, рассказал в соцсетях языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень. Об этом пишет News.ru.

По мнению чиновника, в стране происходит «фактическое насаждение украинско-русского двуязычия». Он добавил, что оно должно быть остановлено.

« К с о ж а л е н и ю , н а о т д е л ь н ы х т е л е к а н а л а х п р о д о л ж а ю т п р и г л а ш а т ь к о б с у ж д е н и ю в о п р о с о в б е з о п а с н о с т и м е ж д у н а р о д н ы х и л и о б щ е с т в е н н ы х э к с п е р т о в , в ы с т у п а ю щ и х н а р у с с к о м б е з п е р е в о д а , д у б л я ж а и о з в у ч и в а н и я н а у к р а и н с к о м я з ы к е » , — о т м е т и л К р е м е н ь .

Сенатор Алексей Пушков сообщил ранее, что русский язык на Украине не исчез, несмотря на попытки Киева создать у населения такую иллюзию. Политик уточнил, что даже представители политической верхушки страны до сих пор знают русский лучше, чем украинский.

Политолог Бондаренко: молодежь Украины предпочитает говорить на русском языке

Кроме того, украинские спортсмены нередко дают интервью на русском языке. При этом они забывают, что по условиям контракта им следует говорить по-украински.